Родственница погибшей опровергла версию о ДТП с актрисой Большовой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Родственница погибшей женщины Наталья Тюренкова опровергла информацию, что причиной смерти стало ДТП с участием автомобиля актрисы Анны Большовой. Об этом она сообщила Москве 24.

"Откуда такая уверенность, что ее сбила актриса? Дело еще идет, кто виноват в этом, разберется следствие. Но нам известнее, как все было на самом деле", – указала родственница.

По ее словам, вся информация о случившемся, которая распространилась в средствах массовой информации, не соответствует действительности.

"Нам без разницы, кто и что там пишет, мы правду знаем, а все, что распространилось, – неправда, мы даже внимания не обращаем", – заявила родственница погибшей.

О смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой стало известно 20 октября. Само ДТП случилось вечером 14 октября на улице Садовой в деревне Грачевке.

Сообщалось, что в момент аварии актриса находилась за рулем автомобиля Audi Q3. Она сама вызвала правоохранителей и скорую, однако пострадавшая скончалась до их приезда.

По данному факту МВД была организована проверка, которую взяла на контроль прокуратура Калужской области. Отмечалось, что специалистам также предстоит провести судмедэкспертизу.



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