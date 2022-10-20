Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заслуженная артистка РФ Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области, сообщает ТАСС.

ДТП произошло вечером 14 октября в деревне Грачевке на улице Садовой. По информации источника в правоохранительных органах, актриса в момент аварии находилась за рулем автомобиля Audi. Она сама вызвала полицию и медиков, однако женщина скончалась до их приезда.

"По предварительным данным, актриса была трезвой. Причиной происшествия могла стать неосвещенная дорога", – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на двух пешеходов на Дмитровском шоссе в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

До этого на трассе в Подмосковье грузовик врезался в стоящую полицейскую машину, после чего она столкнулась еще с одним автомобилем. В результате пострадали три сотрудника полиции. Они были госпитализированы.



Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Лосиного Острова

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