Полиция выясняет детали ДТП с участием актрисы Анны Большовой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Калужской области полиция организовала проверку по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой, в результате которого под колесами ее автомобиля погибла женщина-пешеход. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

"По факту ДТП проводится проверка", – заявили в полиции.

Проверка осуществляется под контролем прокуратуры Калужской области. По данным ведомства, жертвой ДТП стала местная жительница 1991 года рождения.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход проверки прокуратурой области взят на контроль. По результатам будет принято процессуальное решение", – сообщается на сайте областной прокуратуры.

О смертельном ДТП с участием Большовой стало известно 20 октября. При этом сама авария произошла вечером 14 октября на улице Садовой в деревне Грачевке. В момент аварии актриса находилась за рулем автомобиля Audi Q3. Она сама вызвала полицию и медиков, однако женщина скончалась до их приезда.

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