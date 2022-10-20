Местные жители рассказали о погибшей в ДТП с участием актрисы Большовой

Фото: 40.mchs.gov.ru

У погибшей в результате ДТП с участием актрисы Анны Большовой осталось двое маленьких детей. Об этом сообщает Life.ru.

По словам местных жителей, сейчас детей забрали к себе родственники. Они добавили, что 31-летняя Олеся несколько лет не жила в Грачевке Калужской области, но приезжала в гости к сестрам.

По данным источника издания, в момент аварии женщина была пьяна.

О смертельном ДТП с участием Большовой стало известно 20 октября. При этом сама авария произошла 14 октября на улице Садовой в деревне Грачевке. В момент аварии актриса находилась за рулем автомобиля Audi. Она сама вызвала полицию и медиков, однако женщина скончалась до их приезда.



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