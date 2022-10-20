Названа новая версия смертельного ДТП с участием актрисы Большовой

ДТП с участием актрисы театра и кино Анны Большовой произошло 14 октября в Калужской области. По предварительным данным полиции, артистка сбила женщину. Последняя скончалась на месте до приезда медиков. Семья погибшей собирается судиться с Большовой. При этом местные жители допускают, что к моменту ДТП женщина якобы уже была мертва. Рассказываем подробности и разбираемся в версиях произошедшей трагедии.



"Она ни в чем не виновата"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Поздно вечером 14 октября в деревне Грачевке Калужской области произошло ДТП с участием актрисы театра и кино Анны Большовой.





из сообщения ГИБДД по Калужской области По предварительной информации, водитель – женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную допустила наезд на пешехода.

Отмечается, что пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. По факту аварии полиция начала проверку. В частности, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Об обстоятельствах ДТП рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Именно там работает Большова.





Марк Варшавер директор театра "Ленком" Она ни в чем не виновата. Она была трезвая, а тот человек, кто попал под машину, был в очень нетрезвом состоянии.

По его словам, авария произошла в кромешной темноте. Большова в последнюю минуту увидела выскочившую на дорогу в неположенном месте женщину, уточнил Варшавер. При этом артистка ехала по дороге со скоростью 4–5 километров в час, добавил он, "как пешком шла". Варшавер также отметил, что актриса сильно переживает из-за произошедшего. В "Ленкоме" также утверждают, что артистка не скрывалась с места, а сама вызвала полицию и скорую.

По данным газеты "Московский комсомолец", Большова купила авто в 2013 году и за время владения машиной 100 раз нарушала ПДД. Причем большинство штрафов ей якобы выписаны за нарушение скорости. Издание отмечает, что нередко артистку штрафовали в Калужской области, куда она регулярно ездит в загородный дом. Только за этот год ей, предположительно, выписали 22 штрафа. Последнее нарушение ПДД якобы зафиксировали 10 октября в столице, за четыре дня до трагедии.



Что говорят родственники?

Погибшей оказалась 31-летняя местная жительница Олеся, сообщает газета "Известия". У нее осталось два маленьких ребенка. Местные жители рассказали, что в настоящий момент детей забрали к себе родственники. По их словам, погибшая несколько лет не жила в деревне Грачевке, однако иногда приезжала к сестрам погостить.

Семья Олеси намерена подать в суд на Большову. Об этом в интервью журналистам рассказала сестра погибшей Виктория Желтова.





Виктория Желтова сестра погибшей На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека. Там никогда никого не сбивали.

Желтова рассказал, что незадолго до аварии ее сестра проводила время с детьми. Затем супруг отвез Олесю в Грачевку. "Гражданский муж, по его словам, отвез ее в деревню к сестре. Но он не повез ее к сестре налево, а повез направо, где темнота, и оставил ее там. Да, она была в нетрезвом состоянии", – подтвердила женщина.

При этом другая родственница погибшей – Наталья Тюренкова, наоборот, призвала не спешить с выводами. "Откуда такая уверенность, что ее сбила актриса? Дело еще идет, кто виноват в этом, разберется следствие. Но нам известнее, как все было на самом деле", – подчеркнула она.



Сбили или избили?

Директор "Ленкома" рассказал подробности аварии с Анной Большовой

Косвенным виновником трагедии мог стать гражданский муж Олеси, предположил ее бывший одноклассник Дмитрий.

"Родственники, друзья на похоронах говорят, что в тот день муж написал ее сестре, что выбросил ее в деревне пьяную, он якобы с ней поссорился", – сказал мужчина, добавив, что сожитель якобы регулярно избивал женщину, о чем та нередко рассказывала друзьям и знакомым.

Местные жители даже допускают, что женщина могла погибнуть до того, как попала под колеса Большовой. Об этом они сообщили журналистам РЕН ТВ.





Александр местный житель Сожитель, по рассказам, ее избил, разбил голову. До этого позвонил сестре, сказал, что она мне надоела. Везу в Грачевку по месту прописки. Поздно вечером ехала женщина и не увидела, наехала на руку. Но она уже была мертва, Леся.

Что стало причиной трагедии и кто в ней виноват на самом деле, еще предстоит установить правоохранителям. Известно, что в настоящий момент Большова дала следствию подписку о неразглашении. При этом она продолжает играть в спектаклях, сообщили в "Ленкоме".

