Семья погибшей в ДТП с участием Анны Большовой хочет подать в суд на актрису

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Семья женщины, насмерть сбитой автомобилем народной артистки РФ Анны Большовой в Калужской области, собирается подать на нее в суд. Об этом телеканалу "360" сообщила сестра погибшей.

Женщина рассказала, что незадолго до ДТП ее родственница проводила время со своими двумя детьми. После этого муж отвез ее в деревню Грачевку и высадил на развилке в неосвещенном месте.

"На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека?" – задалась вопросом сестра погибшей.

В то же время она подтвердила, что ее сестра была пьяна в момент аварии.

О смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой стало известно 20 октября. Само ДТП случилось вечером 14 октября на улице Садовой в деревне Грачевке.

Сообщалось, что в момент аварии актриса находилась за рулем автомобиля Audi Q3. Она сама вызвала правоохранителей и скорую, однако пострадавшая скончалась до их приезда. Большова в момент аварии была трезвой.

По факту дорожно-транспортного происшествия проверку организовало МВД. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Калужской области.

Бывший одноклассник погибшей в ДТП считает настоящим виновником трагедии мужа погибшей. По его словам, в тот день супруг оставил ее в деревне пьяной из-за ссоры. Одноклассник не исключил, что он оставил ее на повороте. По его словам, место, где случилась авария, было неосвещенным, поэтому актриса на авто могла не заметить женщину.

Полиция организовала проверку по факту ДТП с участием Анны Большовой

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