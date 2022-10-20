Адвокат рассказал, какое наказание грозит сбившей насмерть женщину Большовой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актрисе Анне Большовой, которая насмерть сбила женщину в Калужской области, может грозить до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на адвоката Даниила Лунева.

По его словам, при более мягкой позиции суда Большовой грозит менее суровое наказание. В частности, если ее вина в нарушении ПДД, которое повлекло причинение смерти по неосторожности, будет доказана, то актрисе грозит до 4,5 года принудительных работ с лишением права занимать определенные должности и заниматься какой-то деятельностью.

Большова, считает Лунев, может получить и условный срок при возмещении ущерба потерпевшим и наличии грамотного адвоката.

Большова сбила насмерть женщину вечером 14 октября на улице Садовой в деревне Грачевке. В момент аварии актриса находилась за рулем автомобиля Audi. Актриса сама вызвала полицию и медиков, однако женщина скончалась до их приезда.

По факту произошедшего местная полиция организовала проверку. Проверка осуществляется под контролем прокуратуры Калужской области. По данным ведомства, жертвой ДТП стала местная жительница 1991 года рождения.



Анна Большова попала в ДТП в Калужской области – СМИ

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