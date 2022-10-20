Коллега Большовой рассказал, что погибшая в ДТП сама бросилась под автомобиль

Фото: 40.mchs.gov.ru

Директор "Ленкома" Марк Варшавер прокомментировал смертельное ДТП с участием актрисы московского театра Анны Большовой. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Он выразил надежду, что по данному делу будет вынесено правильное решение.

"Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину", – пояснил Варшавер.

Новость о ДТП с участием Большовой прокомментировал и артист Валерий Баринов.

"Она замечательная актриса и замечательный человек. Но несчастье может быть с кем угодно. Я представляю, в каком она сейчас состоянии. Это очень совестливый и честный человек. Замечательная актриса", – поделился Баринов.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло вечером 14 октября в деревне Грачевке на улице Садовой. По информации источника в правоохранительных органах, актриса в момент аварии находилась за рулем автомобиля Audi. Она сама вызвала полицию и медиков, однако женщина скончалась до их приезда.

По факту ДТП проводится проверка.



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