Автомобиль Porsche загорелся в результате ДТП в Одинцове

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Автомобиль Porsche загорелся после столкновения с Lada в Одинцове. В результате аварии пострадала женщина. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Столкновение автомобилей произошло примерно в 14:20 на 2-м километре Северного обхода Одинцова.

"По предварительной информации, произошло попутное столкновение автомобилей марки Porsche и Lada, после чего автомобиль иностранного производства совершил наезд на препятствие с последующим возгоранием", – прокомментировали в ведомстве.

Пострадавшую владелицу автомобиля Lada госпитализировали. В настоящее время сотрудники МВД устанавливают детали и обстоятельства происшествия.

До этого в ДТП на западе Москвы пострадали два человека. Там произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. В числе пострадавших оказалась 14-летняя девочка.

Ранее водитель фуры погиб под колесами собственного автомобиля. Инцидент произошел на улице Медынской в районе Бирюлево Западное Москвы. По факту происшествия специалисты организовали административное расследование.

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