Грузовик загорелся на улице Летчика Спирина в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовик загорелся на улице Летчика Спирина. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Происшествие случилось в районе дома 14 по Челобитьевскому шоссе. На месте работали оперативные службы города. К настоящему моменту возгорание ликвидировали.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с автобусом на западе Москвы. Легковой автомобиль и автобус столкнулись на улице Барклая в районе дома 10.



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