Ребенок и мотоциклист пострадали в ДТП на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека пострадали в результате ДТП с участием мотоцикла на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на дублере Можайского шоссе в районе дома 14. Автомобиль Kia столкнулся с мотоциклом Kawasaki, после чего наехал на ребенка, который находился на тротуаре.

В результате пострадали 14-летняя девочка-пешеход и водитель мотоцикла. Их госпитализировали с различными травмами. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с автобусом на западе Москвы. Легковой автомобиль и автобус столкнулись на улице Барклая в районе дома 10.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!