Проект восстановления железнодорожной части Крымского моста представят к ноябрю

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Проект восстановления поврежденной части железнодорожной ветки Крымского моста будет готов в ноябре. Об этом своем телеграм-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку", – сказал он в опубликованном видеообращении.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв фуры, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли четыре человека.

Владимир Путин заявил, что взрыв был организован и осуществлен спецслужбами Украины. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России.

Работы по восстановлению моста планируется завершить не позднее 1 июля 2023 года. Ими займется компания "Нижнеангарсктрансстрой".



Восстановление ж/д части Крымского моста начнется после завершения обследования

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