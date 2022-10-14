Работы по восстановлению Крымского моста планируют завершить до июля 2023 года

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Работы по восстановлению Крымского моста должны завершить не позднее 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023 года", – следует из текста постановления кабмина России.

Согласно документу, проведением восстановительных работ займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

В четверг, 13 октября, стало известно, что движение электропоездов по Крымскому мосту полностью восстановили. В ближайшее время передвижение электропоездов между Керчью и Анапой по Крымскому мосту будет осуществляться по усиленному графику выходного дня.



Движение электропоездов через Крымский мост возобновили

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