10:55Происшествия
Работы по восстановлению Крымского моста планируют завершить до июля 2023 года
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
Работы по восстановлению Крымского моста должны завершить не позднее 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023 года", – следует из текста постановления кабмина России.
Согласно документу, проведением восстановительных работ займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой".
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста.
Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.
В четверг, 13 октября, стало известно, что движение электропоездов по Крымскому мосту полностью восстановили. В ближайшее время передвижение электропоездов между Керчью и Анапой по Крымскому мосту будет осуществляться по усиленному графику выходного дня.
Движение электропоездов через Крымский мост возобновили
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