Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение электропоездов через Крымский мост возобновлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южной пригородной пассажирской компании.

"Первый состав из города Керчи отправился сегодня утром, прибыл в Анапу, и из Анапы уже ушла вторая пара. Общая вместимость каждого поезда – до тысячи пассажиров", – проинформировали в пресс-службе.

Передвижение электропоездов между Керчью и Анапой по Крымскому мосту будет осуществляться по усиленному графику выходного дня. Отмечается, что подобная мера поможет снять нагрузку с паромной переправы.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.



Установлены 12 подозреваемых, имеющих отношение к взрыву на Крымском мосту

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