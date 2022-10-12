Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывное устройство в фуре на Крымском мосту

Фото: ФСБ РФ

Взрывное устройство в грузовом автомобиле могли "замаскировать" с помощью специальной пленки и датчиков, которые имеют свойство отражать сигналы сканеров при проверке содержимого на пропускных пунктах. Такое мнение высказал бывший руководитель 294-го Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин.

Эксперт предположил, что груз могли завернуть в светоотражающую пленку, из-за чего он не был обнаружен при досмотре машины. Кроме того, в сфере инженерии есть ряд разработок, позволяющих обмануть устройства.

"Нужно также учитывать, что не на каждом посту есть технические средства для просвечивания, обнаружения взрывчатых веществ, да и при большом потоке фур не все из них будут разгружать и проверять", – сообщил Вдовин в беседе с РИА Новости.

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел около 06:07 8 октября. Это повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Владимир Путин позже заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами.

Накануне ФСБ РФ сообщила о задержании восьми человек по факту ЧП. По данным ведомства, организатором теракта является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

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