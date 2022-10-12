Десятки обысков провели в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту – СК

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Десятки обысков проведены в ряде регионов России по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом Следственный комитет РФ сообщил на своем официальном сайте.

"По уголовному делу проведено несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в ряде регионов России. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами. По ним назначены необходимые экспертизы", – отмечается в материале.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

12 октября стало известно, что ФСБ задержала 8 причастных к теракту. По данным ведомства, организатором является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По данному делу задержаны пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.



ФСБ задержала восемь человек, причастных к теракту на Крымском мосту

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