Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не пересекал грузинскую таможню – Минфин Грузии

Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не пересекал грузинскую таможню.

"Ни грузовик, ни какой-либо еще вагон, начиненный тротилом или иным взрывчатым веществом, не пересекал таможенную границу Грузии", – передает ТАСС его слова.

Какауридзе подчеркнул, что власти страны начнут расследование и "выявят ответственные лица", если появятся реальные доказательства, что грузовик пересек границу Грузии.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Сообщалось, что СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар.

12 октября стало известно, что ФСБ задержала 8 причастных к теракту. По данным ведомства, организатором является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По данному делу задержаны пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.



ФСБ задержала восемь человек, причастных к теракту на Крымском мосту

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