ФСБ опубликовала кадры досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Видео: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры.

На видеозаписи видно, как на посту ГИБДД водитель большегруза показывает перевозящий в прицепе товар сотруднику инспекции. Представитель ГИБДД не находит в автомобиле ничего подозрительного и отпускает мужчину.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Владимир Путин позже заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что следователи установили маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика.

12 октября стало известно, что ФСБ задержала 8 причастных к теракту. По данным ведомства, организатором является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По данному делу задержаны пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.



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