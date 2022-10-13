Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика сочли непричастным к теракту – СМИ

Фото: ТАСС/Моя Феодосия

Мужчина, управлявший большегрузом, который подорвался на Крымском мосту, вероятно, непричастен к теракту, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ", – говорится в сообщении.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Сообщалось, что СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар.

12 октября стало известно, что ФСБ задержала 8 причастных к теракту. По данным ведомства, организатором является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По данному делу задержаны пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.



ФСБ задержала восемь человек, причастных к теракту на Крымском мосту

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