В Армении завели дело о пособничестве в осуществлении теракта на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Владимир Мордунов

Армянская Служба национальной безопасности начала расследование уголовного дела о пособничестве в организации террористического акта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СНБ.

"В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело в связи с пособничеством международному терроризму", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также СНБ расследует факты контрабанды взрывчатых веществ группой лиц через границу ЕАЭС и подделки документов.

Накануне в ФСБ сообщили о задержании 8 причастных к теракту. По данным ведомства, организатором является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По данному делу задержаны пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Сообщалось, что СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар.

Установлены 12 подозреваемых, имеющих отношение к взрыву на Крымском мосту

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