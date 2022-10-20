Зеленский заявил о непричастности Киева к теракту на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Киев не причастен к теракту на Крымском мосту, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно", – сказал украинский лидер.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв фуры, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли четыре человека.

Следственный комитет РФ подтвердил версию об организации теракта на Крымском мосту спецслужбами Украины.

13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.

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