СК РФ подтвердил причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Следственный комитет РФ подтвердил версию об организации теракта на Крымском мосту спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя СК Александра Бастрыкина.

Он напомнил, что причастные к теракту являются не только украинскими гражданами, но и российскими, армянскими и грузинскими. По словам Бастрыкина, среди них зафиксировали тех, кто обеспечил транзитный канал перевозки тех или иных товаров в Россию для того, чтобы направить заминированную фуру.

Председатель подчеркнул, что следствие уже задержало восемь из 12 фигурантов преступления.

"В рамках уголовного дела назначены и проводятся технические экспертизы по установлению инициирующего устройства взрывателя и механизма приведения в действие взрывчатого вещества", – поделился Бастрыкин.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв фуры, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли четыре человека.

Владимир Путин заявил, что взрыв был организован и осуществлен спецслужбами Украины. Подобную версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России.

13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.

На Крымском мосту могут запустить движение грузовиков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!