Дорожники начали демонтаж пролетов правой части Крымского моста

Фото: телеграм-канал SHOT

Рабочие приступили к демонтажу дорожного полотна правой части Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавтодор.

"Дорожники приступили к демонтажу поврежденных правых пролетных строений автодорожной части Крымского моста. Работы на мостовом переходе ведутся круглосуточно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в работе принимают участие 410 человек и 40 единиц техники.

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, который повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, произошел 8 октября. В результате ЧП погибли четыре человека, также были разрушены два автомобильных пролета моста.

Позднее Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили в ФСБ России, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

На Крымском мосту приступили к демонтажу поврежденных пролетов

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