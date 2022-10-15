16:16Регионы
Работы по усилению пролетов левой части Крымского моста завершены
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Строители завершили работы по усилению пролетных конструкций на левой части Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста", – написал он в своем телеграм-канале.
Хуснуллин добавил, что специалисты также провели все необходимые испытания и получили соответствующее экспертное заключение.
Ранее правительство постановило завершить работы по восстановлению Крымского моста не позднее 1 июля 2023 года. Согласно документу, проведением восстановительных работ займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой".
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста.
Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.
В четверг, 13 октября, стало известно, что движение электропоездов по Крымскому мосту полностью восстановили.
На Крымском мосту могут запустить движение грузовиков
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