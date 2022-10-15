Работы по усилению пролетов левой части Крымского моста завершены

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Строители завершили работы по усилению пролетных конструкций на левой части Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста", – написал он в своем телеграм-канале.

Хуснуллин добавил, что специалисты также провели все необходимые испытания и получили соответствующее экспертное заключение.

Ранее правительство постановило завершить работы по восстановлению Крымского моста не позднее 1 июля 2023 года. Согласно документу, проведением восстановительных работ займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

В четверг, 13 октября, стало известно, что движение электропоездов по Крымскому мосту полностью восстановили.

На Крымском мосту могут запустить движение грузовиков

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