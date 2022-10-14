Хуснуллин заявил, что грузовики не будут пускать на Крымский мост без досмотра

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Грузовой транспорт не будут пускать на Крымский мост без досмотра. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что 15 октября на мосту начнутся работы по усилению опор моста. При этом уже к вечеру субботы на мост планируют начать пускать грузовики.

К настоящему моменту по Крымскому мосту проезжают до 90 машин.

Ранее правительство постановило завершить работы по восстановлению Крымского моста не позднее 1 июля 2023 года. Согласно документу, проведением восстановительных работ займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

В четверг, 13 октября, стало известно, что движение электропоездов по Крымскому мосту полностью восстановили.



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