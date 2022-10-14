Путин сообщил об усилении контроля на объектах критической инфраструктуры

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Владимир Путин объявил об усилении контроля на объектах критической инфраструктуры России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства журналистам.

"Конечно, после теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов", – объяснил президент России.

Путин подчеркнул, что речь идет как об объектах энергетики разного уровня и класса, так и о транспортных объектах.

Глава государства выразил надежду на то, что работа по контролю на критической инфраструктуре будет эффективной, несмотря на масштабы страны. Президент добавил, что "до сих пор удавалось это делать".

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". ФСБ РФ сообщила, что организатором теракта было главное управление разведки Минобороны Украины.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!