В Крыму заявили о сложностях в работе паромов из-за непогоды

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Власти Крыма предупредили о сложностях в работе паромов в Керченском проливе из-за сильного ветра. Об этом рассказал врио главы Минтранса республики Николай Лукашенко.

"В настоящее время (седьмой паром. – Прим. ред.) движется в сторону Республики Крым. Но пока ветер сильный определенные сложности может вызывать у паромов", – передает ТАСС его слова.

Лукашенко отметил, что в настоящее время перевозку автомобилей осуществляют шесть паромов. В четверг, 13 октября, он сообщил, что седьмое судно должно прибыть в ближайшие два дня.

В свою очередь, власти Крыма предложили автомобилистам выбрать объездной сухопутный путь до Ростовской области через новые территории.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось, тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.



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