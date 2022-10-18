Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение по Крымскому мосту стало доступно для грузовиков до 40 тонн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы левую автополосу укрепили, запустили движение в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать", – приводит его слова РИА Новости.

Хуснуллин уточнил, что легковушки и автобусы уже также могут спокойно передвигаться по мосту. Очередей там нет.

По словам вице-премьера РФ, пролеты Крымского моста, которые получили повреждения, будут разобраны до конца декабря.

"До конца декабря мы планируем демонтировать полностью два пролета, которые были взорваны. Два пролета, которые повреждены, – их тоже демонтируем", – уточнил Хуснуллин.

Он отметил, что уже был заказан металл, кроме того, работают три металлургических завода, а первые конструкции везут в сопровождении Госавтоинспекции в сторону Крымского моста. При этом, как подчеркнул вице-премьер, ремонт моста ведется круглосуточно, несмотря на погодные условия.

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, что повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, произошел 8 октября. В результате ЧП погибли четыре человека, также были разрушены два автомобильных пролета моста.

Позднее Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили в ФСБ России, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.



На Крымском мосту могут запустить движение грузовиков

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