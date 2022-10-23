Двум семьям, на чей дом упал самолет в Иркутске, выплатят по 100 тыс руб

Фото: ТАСС/Дмитрий Емчук

Двум семьям, на чей дом обрушился Су-30 в Иркутске, выплатят по 100 тысяч рублей. Информацией об этом поделился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

"У нас в случае нанесения ущерба полностью или частично 100 тысяч рублей выделяется, поэтому во вторник эти деньги две семьи получат", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что в дальнейшем с каждой из семей будут работать индивидуально. По его словам, сумма в 100 тысяч рублей будет предоставлена только на первоочередные мероприятия.

Ранее Кобзев рассказал, что в Иркутске на частный жилой дом упал самолет Су-30. Судно обрушилось на двухэтажный дом в районе улицы Пржевальского. На территорию происшествия были вызваны экстренные службы.

После этого в управлении МЧС РФ по региону уточнили, что истребитель потерпел крушение в районе частной жилой застройки. Это привело к возгоранию: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, его оперативно локализовали.

В результате происшествия погибли два пилота самолета.

СК возбудил дело после падения Су-30 на жилой дом в Иркутске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!