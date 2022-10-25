Пострадавшим при крушении Су-30 в Иркутске перечислили матпомощь

Фото: телеграм-канал "Следком"

Семьям, пострадавшим при падении самолета Су-30 в Иркутске на частный дом, перечислили материальную помощь. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Уточняется, что двум семьям выплатили по 100 тысяч рублей. В правительстве Иркутской области заверили, что денежные средства будут начислены во вторник, 25 октября, до конца дня.

Трагедия в Иркутске произошла 23 октября. Военный Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в районе улицы Пржевальского. Впоследствии произошло возгорание: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, его удалось оперативно локализовать.

На месте падения самолета произошел разлив горюче-смазочных материалов. В ближайшее время Роспотребнадзору предстоит взять пробы воздуха, чтобы принять решение о восстановлении дома или предоставлении нового жилья.

На момент падения в частном доме людей не было. В результате крушения погибли два пилота Су-30.



СК РФ назвал две версии крушения Су-30 в Иркутске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!