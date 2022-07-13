Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

12:55

Гидроплан упал в Ленинградской области, пилот остался жив

происшествиярегионы

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Гидроплан упал в воду в Ленинградской области, пилот выжил, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура на своем официальном сайте.

Отмечается, что мужчина не получал разрешения на полет.

"По предварительным данным, 13 июля около 08:00 пилот не справился с управлением и совершил жесткую посадку. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью", – говорится в сообщении.

Прокуратура планирует провести проверку по данному инциденту и принять решение о том, какие меры следует применить к нарушителю.

Ранее стало известно, что два человека разбились на параплане в Омской области. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, полет был частным и не был согласован.

По предварительной информации следствия, мужчины не справились с управлением и параплан рухнул на землю. О происшествии сообщили местные рыбаки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Отмечается, что каждый десятый россиянин пробует экстремальные развлечения в отпуске. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Выяснилось, что из экстремальных активностей в отпуске 19% респондентов предпочитают дайвинг, 15% опрошенных сплавляются на каяках или байдарках, трекинг предпочитают 8% участников опроса, сап-серфинг, прыжки с парашютом, полеты на параплане – по 7%, серфинг – 3%, катание на кайте или виндсерфинг – 2%, роупджампинг – 2%.

Гидроплан разбился в Ленинградской области

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать