Гидроплан упал в Ленинградской области, пилот остался жив

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Гидроплан упал в воду в Ленинградской области, пилот выжил, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура на своем официальном сайте.

Отмечается, что мужчина не получал разрешения на полет.

"По предварительным данным, 13 июля около 08:00 пилот не справился с управлением и совершил жесткую посадку. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью", – говорится в сообщении.

Прокуратура планирует провести проверку по данному инциденту и принять решение о том, какие меры следует применить к нарушителю.

Ранее стало известно, что два человека разбились на параплане в Омской области. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, полет был частным и не был согласован.

По предварительной информации следствия, мужчины не справились с управлением и параплан рухнул на землю. О происшествии сообщили местные рыбаки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Отмечается, что каждый десятый россиянин пробует экстремальные развлечения в отпуске. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Выяснилось, что из экстремальных активностей в отпуске 19% респондентов предпочитают дайвинг, 15% опрошенных сплавляются на каяках или байдарках, трекинг предпочитают 8% участников опроса, сап-серфинг, прыжки с парашютом, полеты на параплане – по 7%, серфинг – 3%, катание на кайте или виндсерфинг – 2%, роупджампинг – 2%.