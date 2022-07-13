Гидроплан упал в Ленинградской области, пилот остался жив

12:55
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Гидроплан упал в воду в Ленинградской области, пилот выжил, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура на своем официальном сайте.
Отмечается, что мужчина не получал разрешения на полет.
"По предварительным данным, 13 июля около 08:00 пилот не справился с управлением и совершил жесткую посадку. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью", – говорится в сообщении.
Прокуратура планирует провести проверку по данному инциденту и принять решение о том, какие меры следует применить к нарушителю.
Ранее стало известно, что два человека разбились на параплане в Омской области. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, полет был частным и не был согласован.
По предварительной информации следствия, мужчины не справились с управлением и параплан рухнул на землю. О происшествии сообщили местные рыбаки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Отмечается, что каждый десятый россиянин пробует экстремальные развлечения в отпуске. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
Выяснилось, что из экстремальных активностей в отпуске 19% респондентов предпочитают дайвинг, 15% опрошенных сплавляются на каяках или байдарках, трекинг предпочитают 8% участников опроса, сап-серфинг, прыжки с парашютом, полеты на параплане – по 7%, серфинг – 3%, катание на кайте или виндсерфинг – 2%, роупджампинг – 2%.
Гидроплан разбился в Ленинградской области
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