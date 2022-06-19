В Ижевске люди застряли на аттракционе на высоте 30 метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Ижевске семь человек застряли на аттракционе, который остановился на высоте 30 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Сообщение об остановке аттракциона <...> поступило около 16 часов по московскому времени. В результате семь человек, из которых трое детей, оказались на высоте около 30 метров от земли", – отметили в пресс-службе.

После поступления информации об инциденте на место выехали пожарные. С помощью подъемника они поднялись к застрявшим и помогли им спуститься.

Ранее в Москве задержали руферов, которые забрались на строящееся колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Четверо молодых людей прыгнули с аттракциона на парашютах, засняв происходящее на квадрокоптер. Внизу тем не менее их уже ждала полиция.

