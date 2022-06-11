Трое детей получили травмы из-за поломки аттракциона в Анталии

В Анталии трое детей получили травмы из-за поломки аттракциона. Момент аварии записал на видео очевидец. На записи слышно, как ребенок кричит, что ему страшно, и советует другим не садиться на аттракцион. Через некоторое время крепление карусели сломалось, и корзина, перевернувшись, рухнула на землю.

Детям пришлось некоторое время висеть вниз головой, пока их не освободили спасатели. Пострадавших доставили в больницу, все отделались легкими травмами. Сейчас полиция разбирается в причинах произошедшего. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.