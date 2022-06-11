Два большегруза столкнулись на Звенигородском шоссе

На Звенигородском шоссе столкнулись два большегруза. На трассе рассыпана земля, которую вез грузовик. Как сообщил очевидец, из-за ДТП сейчас в этом районе образовался затор.

Для проезда открыта одна полоса из двух. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.