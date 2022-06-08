Штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах вырастут в разы

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Штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах с 8 июня вырастут в разы. Так, штраф за сжигание травы увеличен с 3 до 15 тысяч рублей, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В условиях особого противопожарного режима поджег сухостоя для граждан обойдется в 20 тысяч рублей, а для должностного лица – 60 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с марта 2022 года были оштрафованы порядка 11 тысяч граждан. Основной причиной пожара в МЧС назвали пал травы, из-за этого за апрель-май в Сибири и на Дальнем Востоке пострадали почти 800 жилых домов.

В конце мая Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Из размер вырастет в 2–10 раз. Наибольшая сумма штрафа по новым правилам Кодекса об административных правонарушениях составит 2 миллиона рублей.

