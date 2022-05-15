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В Красноярском крае действуют 36 лесных пожаров на площади 7,9 тысячи гектаров, говорится на сайте регионального правительства.

"Угрозы населенным пунктам нет. К очагам возгораний оперативно доставлены лесные огнеборцы, силами которых уже удалось остановить распространение 13 пожаров на площади 1,6 тысячи гектаров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в нескольких районах была угроза перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики. Специалистам удалось остановить распространение огня.

"Так, специалисты краевого Лесопожарного центра частично локализовали возгорание в Казачинском районе вблизи села Мокрушинское. В работах по тушению участвуют почти 100 человек. Сняли угрозу населенным пунктам и объектам экономики в Тюхтетском муниципальном округе, где боролись с огнем на подступах к селу Верх-Четск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь в тушении пожаров оказывали арендаторы, резерв ФБУ "Авиалесоохрана", сотрудники МЧС, представители муниципалитетов, добровольцы и местные жители.

С начала 2022 года в России возникло около 4 тысяч лесных пожаров. Без жилья в результате разрушения строений в жилых районах остались почти 2 тысячи человек.

12 мая по делу о пожарах в Красноярском крае был задержан заместитель главы обеспечения жизнедеятельности города Уяр. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Причинение смерти по неосторожности".

Крупные пожары охватили регион 7 мая. Погибли 8 человек. Они находились рядом с очагами возгораний в Талажанке, селах Никольске и Курае, городе Заозерном и деревне Ашпатск. По данным следствия, причинами пожаров стали короткие замыкания электропроводок и ЛЭП, а также пал сухой травы.

