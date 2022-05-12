В Иркутской области лесные пожары подступили к населенным пунктам

В Иркутской области лесные пожары вплотную приблизились к нескольким населенным пунктам. Кадры появились в телеграм-каналах.

В поселках видны клубы дыма, в некоторых местах горят дома и другие строения. Сейчас в регионе действует режим ЧС. В области завели уже 9 уголовных дел после начала пожаров, сообщают в иркутском МЧС.

Ущерб от возгораний составил более 3,6 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.