Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ продлены до 19 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 мая, сообщается на сайте Росавиации.

Ограничительный режим будет действовать до 03:45 по московскому времени. Временно нельзя пользоваться аэропортами Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям России рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

При этом остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

Работа ряда воздушных гаваней на юге РФ была приостановлена 24 февраля. Первоначально ограничения действовали до 2 марта, однако в дальнейшем запрет несколько раз продлевался. В частности, 5 мая режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России был вновь продлен.

