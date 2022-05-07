В Ростуризме опровергли массовую отмену бронирований в отелях Крыма

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Ростуризм заявил, что Крым остается в топе курортов среди россиян для поездок на майские праздники, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что гостиницы на майские праздники в регионе загружены не менее чем на 50%, а сегмент четырех и пяти звезд – на 75%. Средняя загрузка санаториев составляет 70%.

По данным ведомства, бронирования в Крыму на май и июнь сравнимы с рекордными показателями прошлого года.

В то же время зафиксировано небольшое количество отмен броней теми, кто собирался поехать в Крым на два-три дня и не могут этого сделать из-за временного ограничения авиасообщения. Согласно прогнозам, после открытия аэропорта Симферополя спрос восстановится быстро.

В Ростуризме также отметили снижение на 5%-10% стоимости отдыха в преддверии высокого сезона.

Кроме того, Ростуризм, Минтранс и власти региона работают над увеличением объемов железнодорожного сообщения в Крым. Так, около 130 дополнительных поездов было назначено на майские праздники на Черноморские курорты.

Ведомство также прогнозирует рост числа автотуристов на полуостров.

Ранее сообщалось, что Сочи, Крым и Кисловодск стали лидерами по числу бронирований на майские праздники.

Тем временем, Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 13 мая. Временно нельзя пользоваться аэропортами Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.