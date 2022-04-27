Автобусные чартеры из Москвы в Крым запустят летом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Туроператор "Интурист" в июне запустит автобусные чартеры из Москвы в Крым и на курорты юга России в составе пакетных туров. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Предполагается, что комфортабельные автобусы с туалетами и Wi-Fi будут следовать от станции метро "Лесопарковая" до Феодосии, Симферополя, Анапы, Геленджика и Сириуса с остановками в Лоо, Лазаревском, Адлере и Сочи. Путь от Москвы до перечисленных курортов составит от 22 до 25 часов. Отправляться автобусы будут с 1 июня дважды в неделю, каждую среду и субботу. Цена за тур будет начинаться от 20 тысяч рублей.

"В стоимость автобусного тура входит проезд на туристическом автобусе из Москвы до курорта и обратно, групповой трансфер от конечной точки маршрута до объекта размещения и обратно, проживание в выбранном отеле согласно программе. По составу пакетный тур на автобусном чартере схож с пакетным туром на авиачартере", – заявили в АТОР.

Отмечается, что во время поездки пассажиры смогут заварить чай и кофе, а технические остановки будут осуществляться каждые 4–4,5 часа. Планируется, что программа будет доступна для туристов до конца августа, однако туроператор не исключает возможность ее продления на период бархатного сезона. Кроме того, возможно ее расширение на другие российские туристические направления.

Ранее в ассоциации "Турпомощь" рассказали, куда стоит поехать на отдых на майские праздники и в летний отпуск. Главным трендом сезона станут поездки по России. Популярностью также будут пользоваться поездки в ближнее зарубежье. В частности, россиянам доступны Абхазия, Белоруссия, Армения и Азербайджан.