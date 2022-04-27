Новые автокемпинги для туристов появятся в 19 регионах РФ

В 19 российских регионах появятся новые автокемпинги для туристов. На их обустройство правительство выделит четыре миллиарда рублей.

Еще столько же должен вложить частный бизнес. В первую очередь речь идет о строительстве в самых живописных уголках страны модульных гостиниц в общей сложности на 2,5 тысячи номеров. Это должно повысить туристическую привлекательность регионов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

