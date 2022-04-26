Найдено тело владельца ружья, из которого велась стрельба в детсаду под Ульяновском

Фото: ТАСС/Ulnovosti.ru

В Ульяновской области нашли тело владельца ружья, из которого была открыта стрельба в детском саду. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Коробко.

"Владелец ружья погиб, ему 68 лет. Следствие выясняет обстоятельства гибели", – приводит его слова ТАСС.

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Происшествие случилось в дошкольном учреждении поселка Вешкайма 26 апреля. Мужчина открыл стрельбу в детсаду во время тихого часа.

В результате погибли воспитатель и двое детей. Еще одна женщина пострадала, в настоящее время она находится в больнице с переломом обеих костей предплечья и огнестрельным ранением правого плеча. После нападения стрелявший покончил с собой.

Выяснилось, что он открыл огонь из чужого ружья. По некоторым данным, владелец оружия был застрелен.

По информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, открывший стрельбу состоял на учете как психически больной. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

