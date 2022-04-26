Вооруженный мужчина ворвался в детсад под Ульяновском

Фото: телеграм-канал "112"

Неизвестный мужчина ворвался в детский сад под Ульяновском и открыл стрельбу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Происшествие случилось в детском саду в поселке Вешкайма во время тихого часа. Неизвестный открыл стрельбу, в результате чего были убиты двое детей и нянечка. После этого стрелок покончил с собой.

В настоящее время мотивы нападавшего неизвестны. По предварительной информации, мужчина стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27.

Ранее суд арестовал 19-летнюю жительницу Красноярска, которая убила своего отца, а затем устроила стрельбу в одном из детских садов города. По данным следствия, 28 марта девушка пришла в детсад № 31 во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. Одна из воспитателей предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены. Дети не пострадали.