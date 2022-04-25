Двое детей пострадали от детонации снаряда в детсаду в Удмуртии

16:59
Фото: vk.com/susk18
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования двоих детей в результате детонации снаряда в детском саду в Удмуртии. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
Инцидент произошел в понедельник, 25 апреля, в поселке Пугачево.
"Произошел хлопок, в результате которого незначительные повреждения (царапины) получили двое воспитанников детского сада – мальчики в возрасте шести лет. Предположительно, произошла детонация взрывателя снаряда, который они нашли на территории поселка", – говорится в сообщении.
Детей осмотрели врачи, однако медицинская помощь им не потребовалась. В настоящее время здоровью мальчиков ничего не угрожает.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность") и статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").
Ранее суд арестовал 19-летнюю жительницу Красноярска, которая убила своего отца, а затем устроила стрельбу в одном из детских садов города. По данным следствия, 28 марта девушка пришла в детсад № 31 во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. Одна из воспитателей предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены. Дети не пострадали.
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