Открывшую стрельбу в детсаду Красноярска девушку арестовали до 27 мая

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
19-летнюю жительницу Красноярска, которая убила своего отца, а затем устроила стрельбу в одном из детских садов города, арестовали до 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
По данным следствия, 28 марта девушка пришла в детсад № 31 во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили воспитатели, они заметили, что из-под пальто девушки виднеется ружье. Женщины попросили ее выйти на улицу.
"Одна из воспитателей предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала до прибытия сотрудников полиции", – сообщает пресс-служба регионального СК.
В результате выстрела никто из детей не пострадал. У нападавшей изъяли охотничье ружье и 39 патронов. В СК также подтвердили, что перед приходом в детсад девушка поссорилась со своим 56-летним отцом и застрелила его.
В ходе допроса она рассказала следователям, что собиралась совершить убийство детей мужского пола. В ведомстве заявили, что в ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение.
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