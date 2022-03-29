Открывшая стрельбу в детсаду Красноярска объяснила свой поступок

15:05
Фото: телеграм-канал "112"
Устроившая стрельбу в детском саду Красноярска и убившая отца 19-летняя девушка объяснила свои поступки ненавистью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подозреваемая рассказала, что ненавидела лиц мужского пола, а в дошкольное учреждение пришла, чтобы убить мальчиков.
Инцидент в одном из детских садов Красноярска произошел 28 марта. Подозреваемая пришла с ружьем в учреждение и выстрелила в стену. Девушку задержал один из работников детского сада. Он же удерживал ее до приезда Росгвардии.
Позже СМИ сообщили, что перед посещением детского сада подозреваемая убила своего отца. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего"), части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").
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