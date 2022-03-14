В Иркутске задержали напавшего на полицейских с ножом мужчину

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В Иркутске задержали мужчину, который напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Правоохранители выехали на сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме 14 марта. Двое сотрудников зашли в подъезд, где на них напал местный житель. Чтобы остановить злоумышленника, полицейский применил табельное оружие.

"В настоящее время оба полицейских, один из которых находится в тяжелом состоянии, и злоумышленник доставлены в медучреждение. Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции является правомерным", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях напавшего усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей 317 Уголовного кодекса РФ. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в одном из хостелов на северо-востоке столицы пьяный мужчина устроил драку и напал на прибывших правоохранителей. Инцидент произошел 11 марта в помещении хостела на Алтуфьевском шоссе.

По версии следствия, 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры и драки со знакомым откусил ему часть уха.

