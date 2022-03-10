Москвича задержали за поножовщину в переходе станции метро "Саларьево"

19:03
Фото: depositphotos/stevanovicigor
Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего в подземном переходе на станции метро "Саларьево". Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
"В вечернее время в подуличном переходе станции "Саларьево" Сокольнической линии метро между двумя мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. В какой-то момент один из участников нанес своему оппоненту множественные ранения в область поясницы предметом, конструктивно схожим с ножом", – заявила замначальника пресс-службы главка Екатерина Гузь.
Она пояснила, что подозреваемый был оперативно задержан правоохранителями. В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В настоящее время он находится под стражей.
Потерпевший был доставлен в медучреждение и отпущен домой после оказания необходимой помощи. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее суд арестовал обвиняемого в убийстве двух человек в центре столицы. По данным следствия, утром 8 марта на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро обвиняемый в ходе ссоры убил ножом мужчину 1979 года рождения. Правоохранители задержали злоумышленника. В ходе следственных действий было установлено, что в тот же день задержанный убил мужчину около одного из домов на улице Грузинский Вал.
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