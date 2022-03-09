Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух человек в центре Москвы

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Фото: depositphotos/merrydolla
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух человек в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
"С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 мая 2022 года", – рассказала она.
По данным следствия, утром 8 марта на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро обвиняемый в ходе ссоры убил ножом мужчину 1979 года рождения. Правоохранители задержали злоумышленника.
В ходе следственных действий было установлено, что в тот же день задержанный убил мужчину около одного из домов на улице Грузинский Вал.
Ход расследования преступлений находится под контролем столичной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в лесополосе в столичном районе Южное Бутово обнаружили два обгоревших тела неизвестных людей. Их нашли местные жители.
Позднее на одном из московских вокзалов сотрудникам уголовного розыска и СК удалось задержать мужчину и женщину, подозреваемых в совершении преступления.
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