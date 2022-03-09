Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух человек в центре Москвы

Фото: depositphotos/merrydolla

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух человек в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

"С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 мая 2022 года", – рассказала она.

По данным следствия, утром 8 марта на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро обвиняемый в ходе ссоры убил ножом мужчину 1979 года рождения. Правоохранители задержали злоумышленника.

В ходе следственных действий было установлено, что в тот же день задержанный убил мужчину около одного из домов на улице Грузинский Вал.

Ход расследования преступлений находится под контролем столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в лесополосе в столичном районе Южное Бутово обнаружили два обгоревших тела неизвестных людей. Их нашли местные жители.

Позднее на одном из московских вокзалов сотрудникам уголовного розыска и СК удалось задержать мужчину и женщину, подозреваемых в совершении преступления.