Тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В квартире одного из домов на Бескудниковском бульваре на севере столицы обнаружены тела мужчины и женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

"Следственным управлением по САО ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", – рассказала Иванова.

По ее словам, тела были найдены 10 февраля. А недалеко от этого же дома было обнаружено тело проживавшего в данной квартире мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты.

"Предварительно установлено, что в квартире проживали родственники, между которыми произошел конфликт на бытовой почве", – рассказала Иванова, добавив, что на месте работают следователи и криминалисты.

Специалисты выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее Иванова рассказала, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чьи расчлененные останки обнаружили на мусороперерабатывающем заводе на севере столицы.

По ее словам, по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1977 года рождения. С ним работают представители СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

